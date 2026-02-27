"В Украине начался "серебряный век" экономики": кого больше всего ищут работодатели сейчас
Изменение отношения работодателей к возрасту потенциальных наемных работников начало прослеживаться где-то во второй половине 2010-х годов. Сегодня они "буквально гоняются" за людьми возрастной категории 55+.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.
Читайте также: Дефицит кадров растет: кому подняли зарплаты на 59% и кого не хватает работодателям в Украине
Главное:
- "Серебряный век" экономики: некоторые работодатели сегодня буквально "охотятся" на работников категории 55+.
- Приоритет 60+: мужчины этого возраста являются наиболее привлекательными для найма на некоторые вакансии из-за отсутствия риска мобилизации.
- Преимущества поколения: старших специалистов ценят за профессиональную ответственность и уникальный социальный капитал.
- Физические ограничения: несмотря на дефицит кадров, существуют тяжелые профессии, где женщины физически не могут заменить мужчин, а люди старшего возраста - молодежь.
- Скрытый эйджизм: в некоторых отраслях старших людей чаще привлекают к работе в "бэк-офисах", чем к прямому контакту с клиентами.
Кого сейчас ищут работодатели больше всего
По словам эксперта, сегодня на рынке труда в Украине нет проблем для специалистов в возрасте 55+.
"Сейчас, наоборот, работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории", - подчеркнула она.
Либанова добавила, что "наиболее привлекательная для любого работодателя категория" сегодня (если речь идет о труде мужчин) - это "категория мужчин 60+".
Могут ли женщины полноценно заменить мужчин
Директор Института демографии и социальных исследований признала также, что когда речь идет о мужской работе, стоит говорить откровенно: "есть труд, который женщинам не под силу".
"Забойщиком в шахте не будет женщина работать. Да, ДТЭК спустил женщин вниз, но они там не забойщиками работают. Физически это же просто невозможно", - объяснила она.
Следовательно, по словам Либановой, если речь идет о мужском труде, то "лучше всего для работодателя сейчас - это брать на работу мужчин в возрасте 60+".
Почему изменилось отношение работодателей к работникам
Специалист объяснила, что беря на работу мужчин старшего возраста, работодатель, прежде всего, "не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют".
В то же время, по ее мнению, в этом вопросе "не только фактор войны играет роль".
Война также влияет на рынок труда (инфографика РБК-Украина)
"Изменение отношения работодателей к возрасту потенциальных наемных работников - я его увидела где-то во второй половине 2010-х годов. Раньше, сколько мы бы ни спрашивали работодателей, какие у них проблемы, с чем им надо помочь... В первой половине и даже в середине 2010-х о рабочей силе не говорил никто", - поделилась эксперт.
Она добавила, что "постепенно об этом начали говорить где-то с 2014 года" и это могло быть "следствием демографических тенденций". То есть ситуация менялась постепенно.
"Где-то в 2016-17 году на одном из мероприятий ко мне подошел очень авторитетный, уважаемый член Федерации работодателей и сказал: "Когда вы мне десять лет назад говорили, что самое главное - это рабочая сила, я вам не верил. Теперь я вижу, что вы были правы", - вспомнила Либанова.
Почему сегодня в Украине - "серебряный век" экономики
"Теперь я бы сказала, что начался "серебряный век" экономики. Мне такой термин больше нравится, чем другие", - сообщила ученый.
Она объяснила, что "теперь работодатели поняли, что эти люди им нужны".
"И в частности, когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. У них есть та ответственность, которой в подавляющем большинстве случаев не хватает молодежи", - подчеркнула Либанова.
В Украине начался "серебряный век" экономики (инфографика РБК-Украина)
Она отметила, что делает такую оценку не только по собственным наблюдениям, но и по первым результатам исследования.
"Которое, благодаря публичной инициативе "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+", проводится нашим институтом с целью определения перспектив формирования безбарьерной среды трудовой активности людей старшего возраста при поддержке компании JTI Украина", - уточнила эксперт.
В каких отраслях людей старшего возраста не ждут
"Действительно, есть отрасли и профессии, в которых людей старшего возраста сегодня заменить нельзя. Но есть отрасли и профессии, где их до сих пор откровенно не ждут", - признала Либанова.
Она объяснила, что речь идет, в основном, о "сервисных отраслях, таких как ресторанный бизнес".
"Вы можете себе представить у нас официанта в возрасте 60, да даже и 50+? Это нереально. Потому что нужно носить тяжелые подносы, нужно быстро бегать, надо много чего делать... Чего человек в 60 лет уже не может. И в то же время там не нужны те навыки, которые имеют старшие люди", - разъяснила ситуацию специалист.
При этом "в бэк-офисах ресторанов (кухня) людей старшего возраста очень много".
"Не хочу сказать, что подавляющая часть, но действительно их там очень много", - заметила Либанова.
Такая же ситуация, по ее словам, в ритейле, в недвижимости.
"Если говорить о тех, кто бегает показывает квартиры - там людей старшего возраста практически нет. Но они есть в бэк-офисе", - добавила ученый.
В каких отраслях люди старшего возраста востребованы
Согласно информации Либановой, рабочая сила старшего возраста очень востребована в таких отраслях, как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство.
"У нас сегодня есть отраслевые различия возрастного состава. Я не хочу сказать, что это какой-то сознательный отраслевой эйджизм. Однако по факту есть возрастные различия по отраслям", - признала эксперт.
Об этом же свидетельствует и исследование "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+".
"Сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт - охотно берут людей 55+ из-за опыта и надежности", - сообщила ученый.
В то же время "ритейл, продажи, информационно-коммункационный сектор, колл-центры, ресторанный бизнес отстраняют людей старшего возраста от работы с клиентом или с новыми технологиями".
Какие есть предубеждения насчет людей старшего возраста
В завершение Либанова рассказала, что такая позиция самими работодателями, как правило, связывается не с возрастом как таковым, а с якобы объективными требованиями самой работы насчет:
- способности к высокому темпу работы;
- готовности к обучению;
- стрессоустойчивости;
- быстрой интеграции в команду.
В то же время "они признают, что редко на самом деле проверяют действительную способность конкретных работников старшего возраста соответствовать таким требованиям".
"Это означает, что даже при отсутствии негативного отношения к старшим работникам предубеждения насчет их потенциала и негибкость в адаптации их к работам и работ к ним - приводят к эйджизму по факту", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы сообщали, что коммунальщикам Киева не хватает специалистов и объясняли, спасут ли ситуацию женщины и пенсионеры.
Кроме того, мы рассказывали, как война изменила демографическую карту Украины.
Читайте также, где искать работу людям старшего возраста (60+), чтобы точно трудоустроиться.