В Украине зафиксировали землетрясение: какой была сила толчков и где эпицентр (карта)

Вечером понедельника, 27 октября, в Украине произошли подземные толчки. Речь идет о землетрясении, зарегистрированном на территории Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно о зафиксированном в Украине землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 27 октября 2025 года было зарегистрировано в 20:30:36 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 3 км. А его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 1,4.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

48,55 с.ш. (широта);

27,37 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке недалеко от села Билоусовка в Сокирянской территориальной общине Днестровского района Черновицкой области.

Источник землетрясения недалеко от села Билоусовка (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Молдовой.

Месторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Куда обращаться украинцам в случае землетрясения

Специалисты Главного центра специального контроля призвали граждан оставлять сообщения по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения - если кто-то где-то почувствовал землетрясение.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили украинцам.

Стоит отметить, что, магнитуда землетрясения - это условная величина, характеризующая энергию, которая выделяется во время землетрясения в виде сейсмических волн.

Она вычисляется по записям колебаний, которые регистрируются специальными приборами - сейсмографами.

Впервые шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому сегодня значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.

В то же время в ГЦСК отметили, что в целом - магнитуда не имеет единиц измерения. Следовательно, выражение "5 баллов по шкале Рихтера" на самом деле является неверным.

Необходимо помнить также и о том, что магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности (которые зависят от многих факторов, и в первую очередь, от глубины источника).