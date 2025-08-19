В Украине зафиксирована группа российских крылатых ракет: где риск ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Скоростная цель на Харьковщине в направлении Полтавщины", - написали военные в 05:08.

В 05:10 они сообщили еще об одной ракете аналогичным курсом.

"Угроза крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров.

В 05:17 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг.

По данным мониторинговых пабликов, к Кременчугу приближаются 5 вражеских крылатых ракет. В городе слышны взрывы, работает ПВО.

Обновлено 05:27

В Воздушных силах сообщили о приближении к Кременчугу еще одной группы ракет.

"Другие крылатые ракеты подлетают к Кременчугу", - отметили военные.