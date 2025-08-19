ua en ru
В Украине зафиксирована группа российских крылатых ракет: где риск ударов

Вторник 19 августа 2025 05:19
В Украине зафиксирована группа российских крылатых ракет: где риск ударов Фото: россияне обстреливают Украину крылатыми ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воздушное пространство Украины зашли первые крылатые ракеты, выпущенные стратегической авиацией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Скоростная цель на Харьковщине в направлении Полтавщины", - написали военные в 05:08.

В 05:10 они сообщили еще об одной ракете аналогичным курсом.

"Угроза крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров.

В 05:17 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг.

По данным мониторинговых пабликов, к Кременчугу приближаются 5 вражеских крылатых ракет. В городе слышны взрывы, работает ПВО.

Обновлено 05:27

В Воздушных силах сообщили о приближении к Кременчугу еще одной группы ракет.

"Другие крылатые ракеты подлетают к Кременчугу", - отметили военные.

Комбинированный обстрел Украины

Вечером 18 августа, российские военные запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Около 00:30 19 августа в России были подняты в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95.

В 03:00 были отмечены пуски крылатых ракет из стратегической авиации.

Добавим, что в 03:30 враг ударил баллистическими ракетами по Кременчугу. Предварительно, в городе атакован объект энергоинфраструктуры.

