В Украине зафиксирована группа российских крылатых ракет: где риск ударов
В воздушное пространство Украины зашли первые крылатые ракеты, выпущенные стратегической авиацией РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Скоростная цель на Харьковщине в направлении Полтавщины", - написали военные в 05:08.
В 05:10 они сообщили еще об одной ракете аналогичным курсом.
"Угроза крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров.
В 05:17 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг.
По данным мониторинговых пабликов, к Кременчугу приближаются 5 вражеских крылатых ракет. В городе слышны взрывы, работает ПВО.
Обновлено 05:27
В Воздушных силах сообщили о приближении к Кременчугу еще одной группы ракет.
"Другие крылатые ракеты подлетают к Кременчугу", - отметили военные.
Комбинированный обстрел Украины
Вечером 18 августа, российские военные запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
Около 00:30 19 августа в России были подняты в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95.
В 03:00 были отмечены пуски крылатых ракет из стратегической авиации.
Добавим, что в 03:30 враг ударил баллистическими ракетами по Кременчугу. Предварительно, в городе атакован объект энергоинфраструктуры.