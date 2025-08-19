ua en ru
В России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95

Вторник 19 августа 2025 00:35
В России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95 Фото: российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные подняли в воздух два стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет 2-х бортов Ту-95мс", - сообщили военные.

Жителей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

По данным мониторинговых пабликов, если вылет самолетов боевой, то в районе города Энгельс они будут, скорее всего, в 02:00 - 03:00. Если пуски будут из этого района - ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются около 02:45 - 03:30.

Из района Каспийского моря вероятные пуски ракет будут примерно в 04:00 - 05:30. В таком случае ракеты в нашем воздушном пространстве ожидаем около 05:00 - 06:00.

Расчеты приблизительные и не официальные.

Воздушная атака России

Этой ночью россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Утром в понедельник, 18 августа, захватчики ударили баллистическими ракетами по Запорожью.

Из-за атаки погибли трое и пострадали более 30 человек. Повреждена гражданская инфраструктура.

В воскресенье, 17 августа, враг атаковал баллистикой Сумы и повредил помещение Сумского государственного университета (СумГУ).

