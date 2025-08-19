Россияне, вероятно, запустили крылатые ракеты в направлении Украины
Российские стратегические бомбардировщики, вероятно, запустили крылатые ракеты в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание!" Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками", - отметили военные.
Оновлено 03:52
Мониторинговые паблики сообщили о вероятных повторных пусках ракет Х-101/555 со стратавиа (Ту-95).
Напомним, около 00:30 в России были подняты в воздух два бомбардировщика Ту-95МС. По неофициальной информации мониторинговых канало, позже их количество возросло до четырех.
Кроме того, этой ночью россияне массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы.
По данным мониторов, в настоящий момент в воздушном пространстве Украины находятся около 30 вражеских дронов.