В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Угроза баллистического вооружения с северо-востока", - написали военные в 03:30.

Они также сообщили о движении скоростной цели через Харьковскую и Полтавскую области на город Кременчуг.

Мониторинговые паблики сообщили о движении двух баллистических ракет в направлении Кременчуга и взрывах в городе.

Предварительно, враг атаковал объект энергетической инфраструктуры ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Обновлено 04:10

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.