ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

Вторник 19 августа 2025 03:34
UA EN RU
В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой) Фото: во многих областях Украины объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза баллистического вооружения с северо-востока", - написали военные в 03:30.

Они также сообщили о движении скоростной цели через Харьковскую и Полтавскую области на город Кременчуг.

Мониторинговые паблики сообщили о движении двух баллистических ракет в направлении Кременчуга и взрывах в городе.

Предварительно, враг атаковал объект энергетической инфраструктуры ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Обновлено 04:10

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 19 августа российские террористы массированно атакуют Украину ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Накануне вечером враг запустил в направлении страны беспилотники "Шахед".

В 00:30 россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС.

Приблизительно в 02:50 были отмечены вероятные пуски крылатых ракет из стратегической авиации в направлении Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия