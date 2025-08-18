Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов
Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первая группа вражеских беспилотников была зафиксирована в воздушном пространстве Украины около 22:00. Она двигалась в Сумской области в южном направлении.
В 22:25 военные сообщили о движении группы ударных дронов на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
В 22:56 группы российских "Шахедов" двигались:
- на севере, востоке и юге Сумской области в направлении Полтавской области (вектор движения Полтава);
- на востоке (граница Днепропетровской и Харьковской областей), вектор движения северо-запад (Полтава);
- в Черниговской области, курс южный и западный.
В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп дронов с востока и севера в направлении Кременчуга.
По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары россиян
Утром в понедельник, 18 августа, захватчики ударили баллистическими ракетами по Запорожью.
В результате атаки погибли трое, получили ранения более 30 людей. Повреждены дома, магазины и остановка.
Вечером в воскресенье, 17 августа, россияне ударили баллистикой по Сумах и повредили корпус Сумского государственного университета (СумГУ).
Ночью враг повторно атаковал учебное заведение ударными дронами. Один из корпусов университета был полностью разрушен.