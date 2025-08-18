ua en ru
Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Понедельник 18 августа 2025 23:17
Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов Фото: Украину атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первая группа вражеских беспилотников была зафиксирована в воздушном пространстве Украины около 22:00. Она двигалась в Сумской области в южном направлении.

В 22:25 военные сообщили о движении группы ударных дронов на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

В 22:56 группы российских "Шахедов" двигались:

  • на севере, востоке и юге Сумской области в направлении Полтавской области (вектор движения Полтава);
  • на востоке (граница Днепропетровской и Харьковской областей), вектор движения северо-запад (Полтава);
  • в Черниговской области, курс южный и западный.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп дронов с востока и севера в направлении Кременчуга.

По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot; в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные удары россиян

Утром в понедельник, 18 августа, захватчики ударили баллистическими ракетами по Запорожью.

В результате атаки погибли трое, получили ранения более 30 людей. Повреждены дома, магазины и остановка.

Вечером в воскресенье, 17 августа, россияне ударили баллистикой по Сумах и повредили корпус Сумского государственного университета (СумГУ).

Ночью враг повторно атаковал учебное заведение ударными дронами. Один из корпусов университета был полностью разрушен.

