В Україні зафіксовано групу російських крилатих ракет: де загроза ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Швидкісна ціль на Харківщині у напрямку Полтавщини", - написали військові о 05:08.

О 05:10 вони повідомили про ще одну ракету аналогічним курсом.

"Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав Федоров.

О 05:17 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Кременчук.

За даними моніторингових пабліків, до Кременчука наближаються 5 ворожих крилатих ракет. У місті чути вибухи, працює ППО.

Оновлено 05:27

У Повітряних силах повідомили про наближення до Кременчука ще однієї групи ракет.

"Інші крилаті ракети підлітають до Кременчука", - зазначили військові.