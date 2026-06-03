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Украина ударила по кораблям в городе-крепости близ Петербурга (видео попадания)

11:49 03.06.2026 Ср
3 мин
Известно ли, что произошло с российскими судами?
aimg Татьяна Степанова
Украина ударила по кораблям в городе-крепости близ Петербурга (видео попадания) Фото: Украина ударила по кораблям в городе-крепости близи Петербурга (kmolz.ru)
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Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Сначала об атаке сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман.

Он отметил, что сегодня начинает свою работу Санкт-Петербургский международный экономический форум.

"Мы очень хотели организовать для гостей экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, не смогли его привезти. Поэтому пришлось топить два других корабля прямо на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭЭФ-2026 будут дышать полными легкими и наслаждаться видами", - написал он в соцсети Х.

Впоследствии поражение российских кораблей подтвердил Генштаб ВСУ.

"По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

"Мадяр" показал видео поражения российского корвета "Бойкий". Судно стояло в сухом доке на территории военно-морской базы "Кронштадт" в 1100 км от Украины.

Кронштадтский морской завод, атакованный украинскими дронами, - один из крупнейших российских терминалов в Балтийском регионе. Он имеет 21 резервуар для хранения и перевалки нефтепродуктов.

Преодолев около 1100 км, беспилотники попали по территории резервуарного парка, где зафиксировано по меньшей мере четыре отдельных крупных очага пожара.

Кроме того, в Кронштадте был нанесен удар по месту стоянки военных кораблей. Сейчас уточняются результаты поражения и масштабы нанесенного противнику ущерба.

Фото: ASTRA

Атака украинских дронов на РФ

Напомним, в ночь на 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. АО "Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России.

Около шести утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитых над регионом 30 беспилотниках.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны этой ночью поразили ряд важных объектов на территории России. Среди них - Петербургский нефтяной терминал, объекты Кронштадтской базы и предприятие в Тамбовской области.

Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и ряд других важных объектов россиян.

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