Украина ударила по кораблям в городе-крепости близ Петербурга (видео попадания)
Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
Сначала об атаке сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман.
Он отметил, что сегодня начинает свою работу Санкт-Петербургский международный экономический форум.
"Мы очень хотели организовать для гостей экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, не смогли его привезти. Поэтому пришлось топить два других корабля прямо на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭЭФ-2026 будут дышать полными легкими и наслаждаться видами", - написал он в соцсети Х.
Сегодня начинает свою работу Петербургский международный экономический форум. Это самое большое и важное мероприятие для России, где каждый год выступает Путин с речью о том, как Россия всех побеждает и становится мощнее. В этом году на форум приехал и Родни Мимс Кук-младший, председатель Комиссии по... pic.twitter.com/CIEmgH9JMc- Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 3 июня 2026 года
Впоследствии поражение российских кораблей подтвердил Генштаб ВСУ.
"По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", - говорится в сообщении.
"Мадяр" показал видео поражения российского корвета "Бойкий". Судно стояло в сухом доке на территории военно-морской базы "Кронштадт" в 1100 км от Украины.
Кронштадтский морской завод, атакованный украинскими дронами, - один из крупнейших российских терминалов в Балтийском регионе. Он имеет 21 резервуар для хранения и перевалки нефтепродуктов.
Преодолев около 1100 км, беспилотники попали по территории резервуарного парка, где зафиксировано по меньшей мере четыре отдельных крупных очага пожара.
Кроме того, в Кронштадте был нанесен удар по месту стоянки военных кораблей. Сейчас уточняются результаты поражения и масштабы нанесенного противнику ущерба.
Фото: ASTRA
Атака украинских дронов на РФ
Напомним, в ночь на 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. АО "Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России.
Около шести утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитых над регионом 30 беспилотниках.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны этой ночью поразили ряд важных объектов на территории России. Среди них - Петербургский нефтяной терминал, объекты Кронштадтской базы и предприятие в Тамбовской области.
Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и ряд других важных объектов россиян.