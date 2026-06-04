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Конец базе "Шахедов": СБС провели историческую операцию в аэропорту Донецка

20:30 04.06.2026 Чт
2 мин
Донецкий аэропорт стал ловушкой для врага
aimg Валерий Ульяненко
Конец базе "Шахедов": СБС провели историческую операцию в аэропорту Донецка Фото: дроны-камикадзе "Шахед" (defence-ua com)
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Украинские военные взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и заблокировали вражеский военно-логистический хаб для запуска дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем (14 полк).

Российские оккупанты превратили территорию Донецкого аэропорта в военно-логистический узел. Этот объект также стал ключевой площадкой для запусков "Шахедов".

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Украинские операторы ударных дронов планомерно выжгли вражескую инфраструктуру, сделав полноценное функционирование аэродрома невозможным. Защитники уничтожили пусковые установки, транспортные машины и ликвидировали расчеты оккупантов непосредственно на взлетной полосе.

"Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ - это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас - нами", - отметил ответственный за планирование операции офицер 1 ОЦ Серафим "Фалько" Гордиенко.

Также украинские военные поразили инженерную технику, топливные заправщики, склады имущества и строительные краны. Как отметили в подразделении, благодаря поражению логистических узлов полностью деградирована аэродромная экосистема оккупантов.

"Не так давно оккупанты чувствовали себя там в безопасности и планировали террористические атаки на наши города. Теперь мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься - невозможно", - говорится в заявлении 1 ОЦ.

Напомним, Bloomberg писало, что в апреле объемы производства дронов в России выросли на 117% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В 2026 году Москва планирует выпустить 7,3 млн FPV-дронов, а также 7,8 млн боевых частей для беспилотников.

Кроме того, страна-агрессор значительно нарастила производство дронов типа "Шахед". В то же время значительная часть этого "собственного производства" зависит от комплектующих китайского происхождения.

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