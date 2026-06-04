Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)
Дроны Сил беспилотных систем поразили российский пограничный сторожевой корабль класса "Светлячок" во временно оккупированном Крыму и еще ряд важных объектов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
Ночью 4 мая украинские дроны поразили пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410, в населенном пункте Юркино (АР Крым).
Корабль длиной 49,5 метров предназначен для контроля и защиты портов и судов, создания тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.
Вооружение: 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы.
Экипаж состоит из 28 военнослужащих, автономность - 10 суток (2200 миль).
Также этой ночью СБС были поражены:
- ЗРГК "Панцирь-С1" в н.п. Стрелковое, Херсонская область;
- радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в н.п. Саки, АР Крым;
- локомотивы в н.п. Владиславовка и н.п. Раздольное, АР Крым;
- трансформаторы в н.п. Булавинское и н.п. Углегорск, Донецкая область;
- цистерны с ГСМ в г. Макеевка, Донецкая область.
Удары по российским кораблям
Напомним, 3 июня Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.
В частности, был поражен корвет "Бойкий". Удар по этому судну снижает боевые способности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.
Также в ночь на 23 мая украинские военные нанесли удар дронами по военно-морской базе в Новороссийске. В зону поражения попали два корабля Черноморского флота РФ - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.