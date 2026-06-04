Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)

Дроны Сил беспилотных систем поразили российский пограничный сторожевой корабль класса "Светлячок" во временно оккупированном Крыму и еще ряд важных объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Также этой ночью СБС были поражены:

Корабль длиной 49,5 метров предназначен для контроля и защиты портов и судов, создания тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

Удары по российским кораблям

Напомним, 3 июня Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.

В частности, был поражен корвет "Бойкий". Удар по этому судну снижает боевые способности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.

Также в ночь на 23 мая украинские военные нанесли удар дронами по военно-морской базе в Новороссийске. В зону поражения попали два корабля Черноморского флота РФ - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.