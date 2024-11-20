Посольство США в Киеве закрыли из-за угрозы атаки, а не ядерной риторики РФ, - источники

Закрытие посольства Соединенных Штатов в Киеве связано с угрозой комбинированной атаки, а не ядерной риторикой России.

Об этом заявил источник РБК-Украина в посольстве США в Украине.

На уточняющий вопрос о том, связано ли закрытие посольства с заявлением России о снижении ею порога для нанесения ядерного удара, собеседник ответил: "Нет. Закрытие посольства связано с продолжающимися угрозами воздушных атак".

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая возросшую возможную угрозу комбинированной атаки с использованием беспилотников и ракет, как это случилось недавно", - заявил источник.

Предупреждение об атаке на Украину

Посольство США в Киеве предупредило о возможных обстрелах Украины 20 ноября. В связи с этим дипмиссия временно закрыта, а сотрудникам рекомендовано оставаться в укрытиях.

О временном закрытии своих посольств в Киеве также объявили Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет для нанесения серии ударов по Украине.

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