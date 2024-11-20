Только помогает РФ. Зеленский отреагировал на нагнетание паники вокруг обстрелов
В Украине сегодня распространяли сообщения об угрозе серьезной атаки россиян. Такие панические сообщения только помогают России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он напомнил, что с начала полномасштабной войны Украина прошла много жестоких и подлых ударов России. Поэтому на воздушную тревогу необходимо всегда обращать внимание.
Как добавил Зеленский, у Украины сумасшедший сосед, он остается таким как 24 февраля, так и на тысячный день войны.
"Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - подчеркнул президент.
Он призвал украинцев заботиться о том, чтобы никто не мог использовать их эмоции в своих собственных интересах.
Сообщения посольств и в сети
Напомним, сегодня, 20 ноября, посольство США предупредило, что есть угроза "серьезной атаки" на Украину. На этом фоне оно приостановило работу.
Работу сегодня приостановили посольства еще нескольких стран. Причина оставалась такой же, как и в случае с американским.
После этого в сети появились сообщения о том, что россияне якобы готовятся запустить экспериментальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж".
Также Telegram-каналы распространяли слухи о планах РФ нанести "особо массированный" удар по Украине уже сегодня, 20 ноября. Их опровергло Главное управление разведки Минобороны Украины.
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