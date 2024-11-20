Только помогает РФ. Зеленский отреагировал на нагнетание паники вокруг обстрелов

В Украине сегодня распространяли сообщения об угрозе серьезной атаки россиян. Такие панические сообщения только помогают России.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны Украина прошла много жестоких и подлых ударов России. Поэтому на воздушную тревогу необходимо всегда обращать внимание.

Как добавил Зеленский, у Украины сумасшедший сосед, он остается таким как 24 февраля, так и на тысячный день войны.

"Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - подчеркнул президент.

Он призвал украинцев заботиться о том, чтобы никто не мог использовать их эмоции в своих собственных интересах.