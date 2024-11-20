Сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине - фейк, - ГУР
Российские пропагандисты распространяют через мессенджеры и социальные сети фейковые сообщения якобы от имени Главного управления разведки Украины (ГУР). В них говорится об "особо массированном" ракетно-бомбовом ударе по украинским городам, который якобы должен состояться сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"Данное сообщение - фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Россия, не имея возможности подчинить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.
"Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - призвали в ГУР.
Предупреждение об атаке на Украину
Посольство США в Киеве предупредило о возможных обстрелах Украины 20 ноября. В связи с этим посольство временно закрыто, а сотрудникам рекомендовано оставаться в укрытии.
Также посольства в Киеве закрыли Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет для нанесения серии ударов по Украине.
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