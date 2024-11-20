Госдеп США: ожидаем, что посольство в Украине завтра возобновит работу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Он напомнил, что США наблюдали угрозу серьезной атаки на Киев. Это привело к приостановлению работы американского посольства.

"Я не могу вдаваться в подробности угрозы, но мы всегда внимательно следим за ней. Мы очень заботимся о безопасности нашего персонала. Мы относимся к этому очень серьезно, и именно это привело к изменениям в работе сегодня, и мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе", - подчеркнул Миллер.

Он также уточнил, что сокращения персонала посольства США не произошло.

"Просто люди, которые должны были прийти в офис, не пришли в него сегодня, и мы ожидаем, что они придут завтра", - рассказал спикер Госдепа.