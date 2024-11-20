Информационное нагнетание. МИД осудил закрытие посольств в Киеве

Угроза обстрелов со стороны Российской Федерации (РФ) является ежедневной реальностью для украинцев. Сообщения о приостановлении работы посольств в Киеве из-за "угрозы безопасности" являются информационным нагнетанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

"МИД находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности. Напоминаем, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются, к сожалению, ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней", - добавляет МИД.

Как отмечает ведомство, в этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российского обстрела актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. В связи с этим, партнерам стоило бы реагировать соответственно, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания.

"Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности - как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела", - добавил МИД.

Риск массированного обстрела

Сегодня, 20 ноября 2024 года, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сообщило о получении конкретной информации о возможном масштабном воздушном ударе по территории страны. В связи с этим учреждение временно закрыли, а гражданам предоставили рекомендации по безопасности.

Впоследствии стало известно о временном прекращении работы посольств Италии, Испании и Греции в Украине. Эти дипломатические представительства также ссылаются на повышенный риск воздушных атак и рекомендуют своим гражданам принимать необходимые меры безопасности.