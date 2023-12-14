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В Украине четвертый раз за день масштабная тревога, зафиксирован пуск ракеты

Четверг 14 декабря 2023 17:36
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В Украине четвертый раз за день масштабная тревога, зафиксирован пуск ракеты Фото: в Украине четвертый день за день масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины, в четвертый раз за сутки, объявлена воздушная тревога. Опять из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:32 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

В Украине четвертый раз за день масштабная тревога, зафиксирован пуск ракеты

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 17:32 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена снова из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейк. Аэродром расположен в Нижегородской области.

"Вся Украина - ракетная опасность! Очередной взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Зафиксирован пуск ракеты

"Управляемая авиационная ракета с юга на Днепр! Срочно в укрытие!", - отметили в Воздушных силах.

Не первая тревога

Новость дополняется...

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