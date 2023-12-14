В Украине снова масштабная тревога, зафиксированы пуски ракет: что известно (отбой)

В Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Предупреждают о пусках ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне", керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:42 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:42 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейк, расположенного в Нижегородской области.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Зафиксированы пуски ракет

Согласно сообщению Воздушных сил, россияне запустили ракеты в направлении Киева.

Взрывы в Киеве

После сообщения о воздушной тревоге, в Киеве начали раздаваться взрывы.

Взрывы в Хмельницкой области

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного"", - пишет "Суспільне"

Угроза не миновала

"Угроза не миновала, тревогу не игнорируйте", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Направление изменено

"Ровно, Луцк - оставайтесь в укрытиях", - пишут Воздушные силы.

Отбой тревоги

В Украине начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги.

Не первая масштабная тревога

Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабную воздушную тревогу объявляли после 11 утра. Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.

Еще одна тревога была объявлена после 14. Воздушные силы предупредили о риске пуска ракет из района Липецкой области, Российской Федерации. После этого ракеты были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы.