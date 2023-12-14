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В Україні вчетверте за день масштабна тривога, зафіксовано пуск ракети

Четвер 14 грудня 2023 17:36
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В Україні вчетверте за день масштабна тривога, зафіксовано пуск ракети Фото: в Україні вчетверте за день масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України, вчетверте за добу, оголошена повітряна тривога. Знову через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне".

Де оголошена тривога

Станом на 17:32 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

В Україні вчетверте за день масштабна тривога, зафіксовано пуск ракети

Фото: карта повітряних тривог станом на 17:32 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена знову через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейк. Аеродром розташований в Нижньогородській області.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Черговий зліт МиГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Зафіксовано пуск ракети

"Керована авіаційна ракета з півдня на Дніпро! Терміново в укриття!", - відзначили в Повітряних силах.

Вибухи в Дніпрі

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - написало видання.

Запуск "Кинджалів"

В Повітряних силах також попередили про запуск "Кинджалів" зі сходу.

Не перша тривога

Перед цим сьогодні, 14 грудня, масштабну повітряну тривогу оголошували після 11 ранку. Тоді також було зафіксовано зліт російського винищувача.

Ще одну тривогу було оголошено після 14. Повітряні сили попередили про ризик пуску ракет з району Липецької області, Російської Федерації. Після цього ракети були зафіксовані в напрямку району Старокостянтинова Хмельницької області. Пізніше в регіоні пролунали вибухи.

Зокрема третю тривогу було оголошено близько о 15:35. Ворог запустив ракети внаслідок чого вибухи пролунали у Києві та Хмельницькій області.

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