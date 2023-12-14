В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, зафиксированы пуски ракет

Во всех областях Украины, второй раз за сутки, объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 14:15 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:15 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейк, расположенного в Нижегородской области.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка.", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Предупреждают о возможных запусках

"Внимание! Возможны пуски ракет из района Липецкой области, Российской Федерации", - добавляют в Воздушных силах.

Зафиксированы пуски ракет

Как пишут Воздушные силы, террористы запустили ракеты в район Староконстантинова Хмельницкой области.

Не первая масштабная тревога

Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабную воздушную тревогу объявляли после 11 утра. Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря, российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:

ударные БпЛА;

зенитные управляемые ракеты С-300.

Шесть ракет были выпущены в направлении Николаевской и Херсонской областей. После 19:00 враг применил беспилотники по трем направлениям:

Балаклава;

Чауда - Крым;

Приморско-Ахтарск - Россия.

В общей сложности россияне использовали 42 БпЛА. Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.

Согласно сообщению Воздушных сил, наши воины уничтожили 41 беспилотник.