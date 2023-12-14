В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Воздушная тревога 14 декабря была объявлена по всей Украине. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена после 11:05. Через несколько минут из-за тревоги "покраснели" все регионы Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине угроза ударов ракетами. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, украинцев призывают не игнорировать сирены.

Карта воздушных тревог на 11:10

Ночная атака "шахедов"

Российские террористы атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и ракетами С-300 сегодня ночью, 14 декабря.

Известно, что российские оккупационные войска около полуночи выпустили 6 зенитных управляемых ракет С-300 в направлении Николаевской и Херсонской областей. Также оккупанты выпустили 42 дрона, силы ПВО уничтожили более 40 из них.

Основным направлением удара стала Одесская область. Обломки сбитых дронов упали на общежитие в Одессе. В результате атаки пострадали 11 человек, среди них трое детей.