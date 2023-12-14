В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы

В Хмельницкой области во время масштабной тревоги в Украине раздались звуки взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка "Суспільного", - пишет издание.

Стоит добавить, что пока другие подробности ситуации не раскрываются. Официальные лица также пока ничего не комментировали.

Был "прилет"

"Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область, в Староконстантинов. Объявление тревоги было в 14:09 примерно, по всей Украине. И фактически через десять минут был "прилет" в Хмельницкой области", - рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Масштабная тревога в Украине

После 14:00 во всех областях Украины начали объявлять о воздушной тревоге. Согласно данным Воздушных сил, зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области.

Уже в 14:17 сообщалось о риске пуска ракет из района Липецкой области Российской Федерации. После этого Воздушные силы предупредили о пусках район Староконстантинова Хмельницкой области.

Не первая масштабная тревога

После 11 утра воздушную тревогу объявляли также из-за взлета российского истребителя.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря, российские террористы применили против Украины

ударные БПЛА;

зенитные управляемые ракеты С-300.

Шесть ракет было выпущено в направлении Николаевской и Херсонской областей. Также враг применил беспилотники с трех направлений. Всего было запущено 42 БпЛА, 41 из которых уничтожили наши воины.

Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.