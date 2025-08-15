ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов

Пятница 15 августа 2025 19:58
UA EN RU
В Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов Фото: в Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Защита неба от вражеских дронов - один из приоритетов украинской оборонки. Участник кластера оборонных инноваций MaXon создает комплекс ПВО "воздух-воздух" с собственной системой наведения и скоростными перехватчиками для защиты больших периметров", - рассказал Федоров.

По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.

Министр добавил, что благодаря системной поддержке Brave1 команда MaXon успешно закрыла первый раунд инвестиций, в частности от Freedom Fund и Defender Ventures. Компания продолжает фандрейзинг в рамках следующего раунда для ускорения R&D и масштабирования решения.

Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, которые создают эффективные решения по разным направлениям, могут объединять их.

В результате, как отметил министр, рождаются инновации, способные менять ход войны.

Украинские разработки

Напомним, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

К тому же Украина вывела объемы производства беспилотников на новый уровень - на данный момент ОПК способен производить около 10 млн дронов ежегодно, в том числе и с искусственным интеллектом.

Эффективным подтверждением использования дронов с ИИ является операция "Паутина", в рамках которой 1 июня было выведено из строя 34% российской стратегической авиации.

На фоне успеха украинских БПЛА, Британия сообщила, что потратит около 2,7 млрд долларов на развитие технологий дронов с использованием тактик, разработанных во время войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Михаил Федоров Мінцифра Война в Украине Дрони
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия