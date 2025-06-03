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Британия делает ставку на развитие дронов, опираясь на опыт Украины

Великобритания, Вторник 03 июня 2025 07:45
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Британия делает ставку на развитие дронов, опираясь на опыт Украины Иллюстративное фото: Британия перенимает украинский опыт в использовании БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания потратит дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов (около 2,7 млрд долларов) на развитие технологий дронов с использованием тактик, разработанных во время войны в Украине.

Об этом говорится в обнародованном британским правительством стратегическом оборонном обзоре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В документе отмечается, что приоритетами плана являются дешевые односторонние ударные аппараты и более дорогие многоразовые системы, а также создание центра беспилотников для обмена знаниями и лучшей координации между вооруженными силами.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил членам парламента, что армия станет "в 10 раз более смертоносной" благодаря сочетанию таких технологий, как дроны и искусственный интеллект "с тяжелым металлом танков и артиллерии".

По словам премьера Кира Стармера, это было частью более широкого обязательства сделать Великобританию "боеспособной". Во время визита на судостроительный завод BAE Systems в округе Говани, Глазго, Стармер заявил, что оборона должна быть на первом месте среди других государственных услуг.

В стратегическом обзоре также отмечается, что дроны стали "неотъемлемым компонентом наземной войны", поэтому армии следует инвестировать в сочетание ударных дронов, разведывательных кораблей и технологий противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В то же время, критики говорят, что дистанционно управляемые дроны рискуют увеличить вероятность конфликта. Крис Коул из исследовательской группы Drone Wars UK отметил, что дроны "снижают порог применения вооруженной силы" и поэтому могут "поощрять войну, как первый, а не последний вариант".

Производство беспилотников в Украине

Напомним, Украина вывела объемы производства беспилотников на новый уровень - в данный момент ОПК способен изготавливать около десяти миллионов дронов ежегодно.

Эффективным подтверждением использования БпЛА с искусственным интеллектом является операция "Паутина", в рамках которой 1 июня было выведено из строя 34% российской стратегической авиации.

В целом были уничтожены и повреждены более 40 единиц бомбардировщиков, которые агрессор использовал для обстрелов Украины.

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