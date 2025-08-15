Фото: в Україні створюють новий комплекс ППО для захисту від ворожих дронів (Getty Images)

Учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря" для захисту українського неба від російських дронів. Розробка вже проходить бойові випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.