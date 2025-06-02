Украина способна ежегодно производить 10 млн дронов, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины Александра Козенко во время выступления на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Во время выступления Козенко ознакомил участников форума по безопасности с возможностями украинского ОПК, в том числе, в вопросе производства дронов. Как он отметил, отечественные беспилотники значительно дешевле других аналогов и уже были протестированы в бою.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", - отметил он.

По словам заместителя главы Минобороны, учитывая опыт в войне Украины сегодня пишет доктринальные изменения использования дронов, которые сейчас 80% от всех поражений на поле боя.