В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку

В Украине официально заработала президентская программа "Зимняя поддержка". В рамках инициативы украинцы могут получить разовую денежную помощь в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Как получить выплату через "Дію"

С 15 ноября подать заявку можно в приложении "Дія".

После оформления украинцы получат подтверждение об обработке заявки, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать деньги - до 30 июня 2026-го.

Средства разрешается потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов, книг, благотворительные взносы и почтовые услуги.

Заявки на детей подают родители или опекуны.

Выплаты через "Укрпочту"

С 18 ноября 1000 гривен автоматически получат на специальный счет все пенсионеры и получатели соцвыплат, которые пользуются услугами Укрпочты. Дополнительно подавать заявление не нужно.

Украинцы, которые получают пенсию на карту банка и не пользуются "Дією", могут лично подать заявку в отделении "Укрпочты" с 18 ноября до 24 декабря.

Использовать средства можно до 25 декабря 2025 года - на товары украинского производства, которые продаются в "Укрпочте", а также на почтовые и другие услуги в отделениях, включая оплату коммунальных счетов и переводы на Силы обороны.

Часть более широкого пакета решений

Программа "Зимняя поддержка" - элемент комплексной инициативы, которую правительство реализует по поручению президента. Она также включает: