ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку

Украина, Суббота 15 ноября 2025 10:30
UA EN RU
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку Иллюстративное фото: в Украине стартовала "Зимняя поддержка" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине официально заработала президентская программа "Зимняя поддержка". В рамках инициативы украинцы могут получить разовую денежную помощь в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Как получить выплату через "Дію"

С 15 ноября подать заявку можно в приложении "Дія".

После оформления украинцы получат подтверждение об обработке заявки, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать деньги - до 30 июня 2026-го.

Средства разрешается потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов, книг, благотворительные взносы и почтовые услуги.

Заявки на детей подают родители или опекуны.

Выплаты через "Укрпочту"

С 18 ноября 1000 гривен автоматически получат на специальный счет все пенсионеры и получатели соцвыплат, которые пользуются услугами Укрпочты. Дополнительно подавать заявление не нужно.

Украинцы, которые получают пенсию на карту банка и не пользуются "Дією", могут лично подать заявку в отделении "Укрпочты" с 18 ноября до 24 декабря.

Использовать средства можно до 25 декабря 2025 года - на товары украинского производства, которые продаются в "Укрпочте", а также на почтовые и другие услуги в отделениях, включая оплату коммунальных счетов и переводы на Силы обороны.

Часть более широкого пакета решений

Программа "Зимняя поддержка" - элемент комплексной инициативы, которую правительство реализует по поручению президента. Она также включает:

  • дополнительные выплаты 6500 грн для уязвимых категорий;
  • бесплатные билеты по программе "3000 километров" от "Укрзализныци";
  • фиксированные цены на газ и электроэнергию;
  • жилищные субсидии;
  • поддержку жителей прифронтовых регионов;
  • помощь ВПЛ во время отопительного сезона.

Что известно о "Зимней поддержке"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу той, что действовала в 2024 году.

Потратить средства можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Цель "зимней поддержки" - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности.

Напомним, ранее министр социальной политики Денис Улютин заявил о том, что около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.

Еще 6500 гривен смогут получить уязвимые категории граждан. Речь идет об одиноких пенсионерах и не только.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Юлия Свириденко Владимир Зеленский Льготы
Новости
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт