В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
В Україні офіційно запрацювала президентська програма "Зимова підтримка". В рамках ініціативи українці можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
Як отримати виплату через "Дію"
З 15 листопада подати заявку можна в застосунку "Дія".
Після оформлення українці отримають підтвердження про обробку заявки, а кошти будуть нараховані на картку "Національний кешбек". Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року, а використати гроші - до 30 червня 2026-го.
Кошти дозволяється витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів, книжок, благодійні внески та поштові послуги.
Заявки на дітей подають батьки або опікуни.
Виплати через "Укрпошту"
З 18 листопада 1000 гривень автоматично отримають на спеціальний рахунок всі пенсіонери та отримувачі соцвиплат, які користуються послугами Укрпошти. Додатково подавати заяву не потрібно.
Українці, які отримують пенсію на карту банку й не користуються "Дією", можуть особисто подати заявку у відділенні "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня.
Використати кошти можна до 25 грудня 2025 року - на товари українського виробництва, що продаються в "Укрпошті", а також на поштові та інші послуги у відділеннях, включно з оплатою комунальних рахунків та переказами на Сили оборони.
Частина ширшого пакета рішень
Програма "Зимова підтримка" - елемент комплексної ініціативи, яку уряд реалізує за дорученням президента. Вона також включає:
- додаткові виплати 6500 грн для вразливих категорій;
- безкоштовні квитки за програмою "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці";
- фіксовані ціни на газ і електроенергію;
- житлові субсидії;
- підтримку мешканців прифронтових регіонів;
- допомогу ВПО під час опалювального сезону.
Що відомо про "Зимову підтримку"
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення за зразком тої, що діяла у 2024 році.
Витратити кошти можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.
Мета "зимової підтримки" - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби.
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень.
Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.