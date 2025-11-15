В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку

В Україні офіційно запрацювала президентська програма "Зимова підтримка". В рамках ініціативи українці можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Як отримати виплату через "Дію"

З 15 листопада подати заявку можна в застосунку "Дія".

Після оформлення українці отримають підтвердження про обробку заявки, а кошти будуть нараховані на картку "Національний кешбек". Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року, а використати гроші - до 30 червня 2026-го.

Кошти дозволяється витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів, книжок, благодійні внески та поштові послуги.

Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Виплати через "Укрпошту"

З 18 листопада 1000 гривень автоматично отримають на спеціальний рахунок всі пенсіонери та отримувачі соцвиплат, які користуються послугами Укрпошти. Додатково подавати заяву не потрібно.

Українці, які отримують пенсію на карту банку й не користуються "Дією", можуть особисто подати заявку у відділенні "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня.

Використати кошти можна до 25 грудня 2025 року - на товари українського виробництва, що продаються в "Укрпошті", а також на поштові та інші послуги у відділеннях, включно з оплатою комунальних рахунків та переказами на Сили оборони.

Частина ширшого пакета рішень

Програма "Зимова підтримка" - елемент комплексної ініціативи, яку уряд реалізує за дорученням президента. Вона також включає: