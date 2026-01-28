В Украине упростили правила установки солнечных электростанций на зданиях. Их установку исключили из перечня работ, требующих специальных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, отныне процедура установки солнечных электростанций на зданиях значительно упрощена. Ранее такие работы определялись, как реконструкция или капитальный ремонт здания.

"Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня требующих специальных документов", - отметила Свириденко.

Отныне солнечные электростанции на крышах и фасадах зданий можно установить на основании отчета о техническом обследовании здания. Дополнительные разрешительные и/или регистрационные процедуры от любых органов государственного архитектурно-строительного контроля больше не нужны.