Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник

11:02 19.03.2026 Чт
Какие инициативы объединяет законопроект?
aimg Татьяна Степанова aimg Юрий Дощатов
Кабинет министров в ближайшие дни планирует подать в Верховную Раду единый законопроект со всеми налоговыми и таможенными изменениями, принятие которых необходимо для выполнения условий кредита МВФ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

Читайте также: НДС для ФОПов пока не будет: МВФ смягчил условия для Украины

Отмечается, что законопроект объединит инициативу по введению НДС для ФЛП, налогообложения интернет-платформ и пошлины на все посылки из-за рубежа, а также продление действия военного сбора на послевоенный период.

"Законопроект уже готов и в ближайшие дни будет подан на рассмотрение Кабмина", - сказал собеседник издания.

Единый законопроект по налогам

Напомним, в феврале Международный валютный фонд отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории prior actions, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один большой законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФЛП, достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

Новый Beautiful Tax Bill надо будет принять уже в марте. Но пока, по словам премьера, голосов в Раде для этого нет в необходимом количестве.

