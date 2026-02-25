Семьи пропавших без вести будут получать выплаты по-новому: что изменится

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
Как отметил Федоров, сейчас государство обеспечивает:
"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен", - объяснил министр.
Согласно закону, если военный получил статус пропавшего без вести, его семья каждый месяц получает 120 тысяч гривен, а в случае подтверждения гибели - родные получат выплаты в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен.
"Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - подчеркнул он.
Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение ежемесячных выплат семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.
С 1 января 2026 года размер такого пособия вырос с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на начало календарного года.
Также в январе Минсоцполитики отреагировало на слухи о том, что выплаты семьям погибших защитников задерживают.
Министр социальной политики Денис Улютин объяснил, что задержки социальных выплат семьям погибших в большинстве своем были связаны с техническими процессами во время миграции данных в Пенсионный фонд Украины.
На этапе передачи администрирования помощи часть дел нуждалась в повторной обработке, однако эти проблемы в значительной степени решены.