Семьи пропавших без вести будут получать выплаты по-новому: что изменится

Повышение выплат семьям погибших

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение ежемесячных выплат семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

С 1 января 2026 года размер такого пособия вырос с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на начало календарного года.

Также в январе Минсоцполитики отреагировало на слухи о том, что выплаты семьям погибших защитников задерживают.

Министр социальной политики Денис Улютин объяснил, что задержки социальных выплат семьям погибших в большинстве своем были связаны с техническими процессами во время миграции данных в Пенсионный фонд Украины.

На этапе передачи администрирования помощи часть дел нуждалась в повторной обработке, однако эти проблемы в значительной степени решены.