Почему задерживают выплаты семьям погибших: в Минсоце дали ответ

Информация о задержках социальных выплат семьям погибших в большинстве случаев является устаревшей и связана с техническими процессами перехода выплат через Пенсионный фонд Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин.

По его словам, проблемы с начислением выплат возникали на этапе миграции данных, когда администрирование социальной помощи передавалось Пенсионному фонду. В этот период часть дел могла быть потеряна или нуждалась в повторной обработке.

"Я думаю, что это старая информация. Такие проблемы были связаны с переходом всех выплат через Пенсионный фонд. На этапе миграции некоторые дела могли потеряться. Если сейчас еще есть такие вопросы, то можно обращаться в Пенсионный фонд", - пояснил министр.

В то же время Улютин подчеркнул, что единовременные выплаты в связи с гибелью военнослужащего не относятся к полномочиям Минсоцполитики.

"Но если мы говорим о единовременной выплате из-за гибели, то это вопрос к Минобороны или к военному формированию, в котором служил погибший", - добавил он.