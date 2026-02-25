UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: що зміниться

Ілюстративне фото: сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати за новими правилами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає нові правила виплат сім'ям зниклих безвісти і загиблих воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

Читайте також: Кабмін розширив підстави для виплат сім'ям загиблих військових

Як зазначив Федоров, зараз держава забезпечує:

  • 15 млн гривень сім'ям загиблих;
  • близько 120 тисяч гривень щомісяця сім'ям зниклих безвісти.

"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень", - пояснив міністр.

Відповідно до закону, якщо військовий отримав статус зниклого безвісти, його сім'я щомісяця отримує 120 тисяч гривень, а в разі підтвердження загибелі - рідні отримають виплати в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.

"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної сім'ї - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - наголосив він.

Підвищення виплат сім'ям загиблих

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім'ям загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір такої допомоги зріс з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року.

Також у січні Мінсоцполітики відреагувало на чутки про те, що виплати сім'ям загиблих захисників затримують.

Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що затримки соціальних виплат сім'ям загиблих здебільшого були пов'язані з технічними процесами під час міграції даних до Пенсійного фонду України.

На етапі передачі адміністрування допомоги частина справ потребувала повторного опрацювання, однак ці проблеми значною мірою вирішено.

Міністерство оборони УкраїниМихайло ФедоровЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніВиплати