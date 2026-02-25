Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: що зміниться

Підвищення виплат сім'ям загиблих

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім'ям загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір такої допомоги зріс з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року.

Також у січні Мінсоцполітики відреагувало на чутки про те, що виплати сім'ям загиблих захисників затримують.

Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що затримки соціальних виплат сім'ям загиблих здебільшого були пов'язані з технічними процесами під час міграції даних до Пенсійного фонду України.

На етапі передачі адміністрування допомоги частина справ потребувала повторного опрацювання, однак ці проблеми значною мірою вирішено.