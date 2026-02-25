Сім'ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: що зміниться

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає нові правила виплат сім'ям зниклих безвісти і загиблих воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
Читайте також: Кабмін розширив підстави для виплат сім'ям загиблих військових
Як зазначив Федоров, зараз держава забезпечує:
"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень", - пояснив міністр.
Відповідно до закону, якщо військовий отримав статус зниклого безвісти, його сім'я щомісяця отримує 120 тисяч гривень, а в разі підтвердження загибелі - рідні отримають виплати в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.
"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної сім'ї - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - наголосив він.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення щомісячних виплат сім'ям загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
З 1 січня 2026 року розмір такої допомоги зріс з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року.
Також у січні Мінсоцполітики відреагувало на чутки про те, що виплати сім'ям загиблих захисників затримують.
Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що затримки соціальних виплат сім'ям загиблих здебільшого були пов'язані з технічними процесами під час міграції даних до Пенсійного фонду України.
На етапі передачі адміністрування допомоги частина справ потребувала повторного опрацювання, однак ці проблеми значною мірою вирішено.