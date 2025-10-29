Кабмин расширил основания для выплат семьям погибших военных

Кабинет министров внес изменения в постановление, которое определяет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели военнослужащих и полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Ранее семьи погибших уже имели право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительных отпусков, однако порядок не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести. Что меняется: расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию - теперь она распространяется на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также государственные органы спецназначения с правоохранительными функциями;

определено, что компенсация выплачивается также в случаях плена, интернирования или исчезновения без вести;

предусмотрена возможность выплаты средств лицу, определенному самим военнослужащим в личном распоряжении (на случай гибели, плена или исчезновения);

уточнено, что право на компенсацию имеют также родители, жена/муж, дети, иждивенцы;

конкретизирована процедура: заявление подается членом семьи, а решение о выплате принимает командир или руководитель учреждения в течение 15 дней после получения всех документов.