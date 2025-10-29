Кабмин расширил основания для выплат семьям погибших военных
Кабинет министров внес изменения в постановление, которое определяет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели военнослужащих и полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
Ранее семьи погибших уже имели право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительных отпусков, однако порядок не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести.
Что меняется:
- расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию - теперь она распространяется на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также государственные органы спецназначения с правоохранительными функциями;
- определено, что компенсация выплачивается также в случаях плена, интернирования или исчезновения без вести;
- предусмотрена возможность выплаты средств лицу, определенному самим военнослужащим в личном распоряжении (на случай гибели, плена или исчезновения);
- уточнено, что право на компенсацию имеют также родители, жена/муж, дети, иждивенцы;
- конкретизирована процедура: заявление подается членом семьи, а решение о выплате принимает командир или руководитель учреждения в течение 15 дней после получения всех документов.
Выплаты семьям погибших военных
Напомним, недавно Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих в период военного положения.
Начиная с сентября, выплаты будут осуществляться по следующему принципу:
- общий размер помощи остается без изменений и составляет 15 млн гривен;
- семья сразу будет получать 3 млн гривен (1/5 от общей суммы);
- остальные средства (12 млн гривен) будут выплачивать поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно около 150 тысяч гривен ежемесячно.