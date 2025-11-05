ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Выплаты семьям погибших защитников вырастут: принят новый закон

Украина, Среда 05 ноября 2025 13:26
UA EN RU
Выплаты семьям погибших защитников вырастут: принят новый закон Фото: выплаты семьям погибших защитников возрастут (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховная Рада приняла закон, который повышает ежемесячные выплаты семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона.

С 1 января 2026 года размер выплаты семьям погибших граждан будет увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

Стоит отметить, что если выплату получают два или более членов семьи, средства будут распределяться между ними в равных частях.

Выплаты семьям погибших защитников

Напомним, что согласно действующему законодательству, семья погибшего во время полномасштабной войны в Украине военнослужащего имеет право получить от государства единовременную денежную помощь.

Подробнее о том, о каких суммах идет речь, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что этой осенью Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих в период военного положения.

Отмечается, что общий размер помощи остается неизменным и составляет 15 миллионов гривен. Семья сразу будет получать 3 миллиона гривен, а остальные 12 миллионов будут выплачивать постепенно в течение 80 месяцев по фиксированному графику, что эквивалентно примерно 150 тысячам гривен ежемесячно.

Ранее РБК-Украина также рассказывало о льготах для официальных жен и членов семей погибших военнослужащих.

Они могут получить скидки на коммунальные услуги и топливо, бесплатные лекарства, зубопротезирование, санаторное лечение, ремонт жилья, а также единовременную денежную помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война России против Украины Оккупанты
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место