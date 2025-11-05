Выплаты семьям погибших защитников вырастут: принят новый закон

Верховная Рада приняла закон, который повышает ежемесячные выплаты семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона.

Стоит отметить, что если выплату получают два или более членов семьи, средства будут распределяться между ними в равных частях.

С 1 января 2026 года размер выплаты семьям погибших граждан будет увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

Выплаты семьям погибших защитников

Напомним, что согласно действующему законодательству, семья погибшего во время полномасштабной войны в Украине военнослужащего имеет право получить от государства единовременную денежную помощь.

Заметим, что этой осенью Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих в период военного положения.

Отмечается, что общий размер помощи остается неизменным и составляет 15 миллионов гривен. Семья сразу будет получать 3 миллиона гривен, а остальные 12 миллионов будут выплачивать постепенно в течение 80 месяцев по фиксированному графику, что эквивалентно примерно 150 тысячам гривен ежемесячно.

Они могут получить скидки на коммунальные услуги и топливо, бесплатные лекарства, зубопротезирование, санаторное лечение, ремонт жилья, а также единовременную денежную помощь.