Семьи пропавших без вести будут получать выплаты по-новому: что изменится

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших воинов.

Читайте также: Кабмин расширил основания для выплат семьям погибших военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram .

"Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - подчеркнул он.

Согласно закону, если военный получил статус пропавшего без вести, его семья каждый месяц получает 120 тысяч гривен, а в случае подтверждения гибели - родные получат выплаты в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен.

Как отметил Федоров, сейчас государство обеспечивает:

Повышение выплат семьям погибших

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение ежемесячных выплат семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

С 1 января 2026 года размер такого пособия вырос с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на начало календарного года.

Также в январе Минсоцполитики отреагировало на слухи о том, что выплаты семьям погибших защитников задерживают.

Министр социальной политики Денис Улютин объяснил, что задержки социальных выплат семьям погибших в большинстве своем были связаны с техническими процессами во время миграции данных в Пенсионный фонд Украины.

На этапе передачи администрирования помощи часть дел нуждалась в повторной обработке, однако эти проблемы в значительной степени решены.