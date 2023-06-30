В Украине повышают тариф на воду, а в РФ задержали Суровикина: новости за 29 июня

Война России против Украины: последние новости

В Украине повышают тариф на воду

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

На заседании в четверг, 29 июня, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Также известно, что повышение стоимости водоснабжения состоится в два этапа - 1 июля и 1 сентября.

В НКРЭКУ рассказали, что тарифы будут подняты для 34 предприятий, среди которых есть "Киевводоканал". В столице тариф на воду увеличится на 10,75 грн (с НДС).

Однако в трех областях размер платежек для украинцев - не изменится.

Речь идет о Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Это связано с тем, что на их территории продолжаются боевые действия, а большинство населенных пунктов пострадало от действий оккупантов.

Также не изменится сумма в платежках для получающих субсидии из-за того, что они будут автоматически перечислены.

Российский генерал Суровикин был задержан после мятежа "вагнеровцев"

Российский генерал Сергей Суровикин был задержан после неудачного мятежа наемников ЧВК "Вагнера" в России. Его подозревают в том, что он избрал сторону Евгения Пригожина во время бунта.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - пишет Financial Times, ссылаясь на трех человек, знакомых с этим вопросом.

Впрочем, до сих пор остается непонятным, предъявили ли Суровикину обвинения в участии в бунте под руководством Пригожина в субботу или просто задержаны для допроса.

Как пишет издание, члены московской элиты заявили, что глава Кремля Владимир Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Поскольку диктатор пытается подавить сопротивление критиков, восстановить порядок и свой авторитет после первой попытки государственного переворота в России за последние три десятилетия.

Также чиновник сказал, что он считает, что Суровикин был задержан, добавив, что "будет больше людей, которых тоже это постигнет".

Источники российских журналистов "Важных историй", близкие к Генштабу Минобороны РФ и ФСБ, утверждают, что Суровикин якобы не арестован и не находится в СИЗО "Лефортово". По их словам генерала допрашивали, но впоследствии отпустили.



При этом источник Bloomberg утверждает, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. По словам собеседника агентства, генерал "содержится в одном месте, но не в тюрьме".



Между тем, дочь Суровикина рассказала Телеграмм-каналу Baza, что с ее отцом "ничего не произошло".

О том, что происходит вокруг Суровикина и возможных чистках в российской армии, - читайте в материале РБК-Украина.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования.

В список помощи вошли:

1 РЛС среднего радиуса действия "TRML-4D";

3 моста для мостоукладчика BEAVER;

2 машины пограничной охраны;

16 грузовиков Zetros.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Украина получит транш МВФ на 890 миллионов долларов

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Вчера было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.

Эти деньги будут направлены на поддержку бюджета Украины. В Фонде отметили, что официальные органы добились значительного прогресса по выполнению своих обязательств в рамках EFF в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии эффективности до конца апреля.

Будущая поддержка США. Конкурент Трампа на выборах неожиданно прилетел в Киев

Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс совершил неожиданный визит в Украину. Среди прочего он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, Пенс во время своего визита в Украину посетил Мощуны, Бучу и Ирпень.

Пенс стал первым республиканским кандидатом в президенты, который встретится с Зеленским во время предвыборной кампании.

Он открыто заявлял о своей поддержке Украины, и этот шаг дает понять, что считает, что Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в борьбе против России.

В Украину приехала экоактивистка Грета Тунберг и встретилась с Зеленским

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутала и другими экоактивистами.

Также на встрече присутствовали бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон. Все они являются членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.