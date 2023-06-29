В Украине повышают тариф на воду: новые цены с 1 июля

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания НКРЭКУ.

На заседании в четверг, 29 июня, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Также известно, что повышение стоимости водоснабжения состоится в два этапа – 1 июля и 1 сентября.

"Решение предусматривает увеличение платежки на воду и водоотвода для среднестатистической семьи на около 60 гривен. То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", - рассказал член комиссии Руслан Кайдаш.

В НКРЭКУ рассказали, что тарифы будут подняты для 34 предприятий, среди которых есть "Киевводоканал". В столице тариф на воду увеличится на 10,75 грн (с НДС),

Для киевлян с 1 июля стоимость одного кубометра воды в целом обойдется в 41,136 грн/м³ .

централизованное водоснабжение 22,884 грн/м³ с НДС;

централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС.

Фото: скриншот (vodokanal.kiev.ua)

А вот расходы среднестатистической семьи из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 м³ холодной воды, возрастут на 69,88 грн в месяц.

Для жителей Одессы стоимость воды вырастет с 35,15 до 44,86 грн/м³, в Виннице – с 25,62 до 47,75 грн/м³, в Днепре – с 31,36 до 38,79 грн/м³, в Ужгороде – 54,57 грн/м³.

А вот в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях не будут трогать.

Комиссия объяснила повышение тарифов тем, что в последнее время увеличились расходы на электроэнергию, была повышена заработная плата, подорожали реагенты для очистки воды.

Стоит отметить, что последний раз тарифы на воду повышали еще до полномасштабной войны – в декабре 2021 года. Также не изменится сумма в платежках для получающих субсидии, так как они будут перечислены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что тарифы на воду планировали поднять еще в начале июня. Однако тогда повышение было отложено в связи с тем, что первоначально новые тарифы на воду необходимо было просчитать для бизнеса.

Ранее Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 гривны за кВт-ч. Решение продиктовано подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящим ремонтом после российских атак.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это минимальный тариф, который позволит сберечь энергетическую систему.

О том, на сколько вырастут платежки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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