Российский генерал Суровикин был задержан после мятежа "вагнеровцев", - FT

Российский генерал Сергей Суровикин был задержан после неудачного мятежа наемников ЧВК "Вагнера". Его подозревают в том, что он выбрал сторону Евгения Пригожина во время бунта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - пишет издание, ссылаясь на трех человек, знакомых с этим вопросом.

Впрочем, до сих пор остается непонятным, предъявили ли Суровикину обвинения в участии в бунте под руководством Пригожина в субботу, или же он просто был задержан для допроса.

Как пишет издание, члены московской элиты заявили, что глава Кремля Владимир Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Поскольку диктатор пытается подавить сопротивление критиков, восстановить порядок и свой авторитет после первой попытки государственного переворота в России за последние три десятилетия.

"Путин знал о [планах мятежа Пригожина] заранее, как мы понимаем, и потому мог несколько подготовиться. Он мог увидеть, кто что делал в тот день. И сейчас занимается чисткой", - сказал изданию западный чиновник.

Также чиновник сказал, он считает, что Суровикин был задержан, добавив, "что будет больше людей, которых тоже это постигнет".

Суровикина допросили и отпустили?

Источники российских журналистов "Важных историй", близкие к Генштабу Минобороны РФ и ФСБ, утверждают, что Суровикин якобы не арестован и не находится в СИЗО "Лефортово". По их словам генерала допрашивали, но впоследствии отпустили.



При этом источник Bloomberg утверждает, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. По словам собеседника агентства, генерал "содержится в одном месте, но не в тюрьме".



Между тем, дочь Суровикина рассказала Телеграмм-каналу Baza, что с ее отцом "ничего не произошло".

Связи Суровикина с "вагнеровцами"

Несмотря на то, что Суровикина быстро снизили в должности (ранее он возглавлял войска РФ в Украине), он оставался фаворитом среди более жесткого провоенного сообщества в России, и этой весной начал действовать как куратор ЧВК "Вагнера".

Когда конфликт Пригожина с военным истеблишментом в Москве обострялся, Суровикин, как полагают, выступал посредником.

После того как конфликт перерос в вооруженное восстание против оборонной элиты в Москве вечером в пятницу, Суровикин записал короткое заявление, в котором призвал наемников "Вагнера" сложить оружие. Затем он скрылся.

"Его нет дома. Ни с ним, ни с его охраной нет никакого контакта", - сказал FT в среду один из людей, знакомых с ситуацией.

СМИ сообщали об аресте Суровикина

Напомним, ранее слухи об аресте Суровикина распространил так называемый российский "военный блогер" Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали еще 25 июня - на следующий день после мятежа "вагнеровцев".

Впоследствии об этом сообщило и The Moscow Times. Как рассказали изданию два источника, близкие к аппарату Минобороны РФ, командира объединенной группировки российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина арестовали. Однако никаких подробностей не предоставили. Только сообщалось, что Суровикина задержали подозревая, что тот во время мятежа выбрал сторону Пригожина.

Что говорят в Кремле

Как пишут в СМИ, Суровикин также конфликтовал с руководством Министерства обороны по поводу тактики и стратегии оккупантов в Украине, что привело к тому, что Путин снизил его с должности руководителя российского вторжения лишь через несколько месяцев работы.

В свою очередь в Кремле отказались отвечать на какие-либо вопросы по Суровикину и сказали журналистам, что подобные вопросы должны комментировать в Минобороны.

Кратко о Суровикине

Напомним, что осенью российскую армию вторжения официально возглавил так называемый генерал "Армагеддон" Сергей Суровикин. Он прославился ракетными обстрелами энергообъектов в Украине. Однако на этой должности пробыл не так долго. Зимой его заменили главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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