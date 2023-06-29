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ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб

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Украина, Четверг 29 июня 2023 08:39
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб Фото: ВСУ под Бахмутом перехватили стратегическую инициативу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу. ВСУ ведут наступление широким фронтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Так, на направлении Ровнополь-Володино на границе Донецкой и Запорожской областей ВСУ имели частичный успех и закрепляется на достигнутых рубежах.

"Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Российские оккупационные войска оказывают ярое сопротивление. В то же время враг несет значительные потери в личном составе и технике", - сказал Ковалев.

ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Также продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении. По словам спикера, на указанном участке фронта наши воины перехватили стратегическую инициативу.

"На Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные действия широким фронтом. На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей, имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул он.

ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Кроме того, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наступление ВСУ

Напомним, украинские защитники за последний месяц усилили наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ освободили восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Также недавно появилось видео, как наши воины подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе недалеко от Бахмута.

Кроме того, под Красногоровкой Донецкой области ВСУ освободили несколько позиций, находившихся под контролем оккупантов с 2014 года.

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