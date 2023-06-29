ВСУ уничтожили почти три роты оккупантов за сутки. Какая ситуация на таврическом направлении
Силы обороны Украины продолжают продвижение на таврическом направлении. За сутки ВСУ в этом районе уничтожили почти три роты оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Силы обороны продолжают продвигаться вперед на таврическом направлении", - рассказал он.
Так, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач.
Потери врага
По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Кроме того, уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности: 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника.
Общая ситуация на фронте
Согласно отчета ISW, ВСУ провели несколько разведывательных атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.
В частности, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ продвигаются на Бердянском и Бахмутском направлениях:
- на направлении "Ровнополь - Володино" ВСУ имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах;
- на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м;
- на Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу - в направлении Клищиевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки на 1500 м.
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