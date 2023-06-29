ВСУ уничтожили почти три роты оккупантов за сутки. Какая ситуация на таврическом направлении

Силы обороны Украины продолжают продвижение на таврическом направлении. За сутки ВСУ в этом районе уничтожили почти три роты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Силы обороны продолжают продвигаться вперед на таврическом направлении", - рассказал он.

Так, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач.

Потери врага

По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Кроме того, уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности: 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника.

Общая ситуация на фронте

Согласно отчета ISW, ВСУ провели несколько разведывательных атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

В частности, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ продвигаются на Бердянском и Бахмутском направлениях: