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Армия РФ снова обстреляла Херсон: атакован "Пункт несокрушимости", есть раненые

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Херсон, Четверг 29 июня 2023 15:02
Армия РФ снова обстреляла Херсон: атакован "Пункт несокрушимости", есть раненые Фото: во время обстрела Херсона 29 июня атакован "Пункт несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Херсон в четверг, 29 июня. Под ударом оказался "Пункт несокрушимости", два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Армия РФ в очередной раз покрыла огнем жилые кварталы города", - рассказал он.

По его словам, под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".

По предварительной информации, из-за обстрелов пострадали два мирных человека.

"Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

Часть Херсонской области продолжает оставаться оккупированной российскими войсками. В связи с этим, несмотря на освобождение Херсона от оккупантов в ноябре 2022 года, город постоянно находится под артиллерийскими обстрелами.

В частности, только за прошедшие сутки трое людей получили ранения. Кроме того, недавно армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.

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