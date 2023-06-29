Украина получит транш МВФ на 890 миллионов долларов
Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Сегодня было одобрено выделение второго транша на около 890 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВФ .
Эти деньги будут направлены на поддержку бюджета Украины. В Фонде отметили, что официальные органы добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках EFF в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии эффективности до конца апреля.
Также в МВФ добавили, что для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в предстоящий сложный период необходимы устойчивая ответственность и импульс реформ.
В Фонде добавили, что экономика Украины демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось. Отмечается, что прогноз роста ВВП на 2023 год повышен до 1-3%, поскольку внутренний спрос восстанавливается, а инфляция замедляется.
Ранее Кабинет министров одобрил текст обновленного Меморандума с МВФ, включающий конкретные планы властей Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинское правительство надеется на решение Совета директоров МВФ по поводу очередного транша.
Программа с МВФ
Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов и выделил первый транш на 2,7 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд. долларов.
В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн. долларов.
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