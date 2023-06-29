Самолет и почти 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 29 июня, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 227780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 27 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 227780 (+680) человек ликвидировано,

танков ‒ 4038 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7857 (+10) ед,

артиллерийских систем - 4116 (+27) ед,

РСЗО - 627 ед,

средства ПВО - 388 (+1) ед,

самолетов - 315 (+1) ед,

вертолетов - 308 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14),

крылатые ракеты - 1261 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед,

специальная техника - 569 (+6).

Потери РФ в войне в Украине

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день. Это связано с неопытными российскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.

При этом, рейтинг Global Firepower ранее подсчитал, что потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

Напомним, за апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.