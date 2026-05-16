ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украине предрекают "финский сценарий" окончания войны: в чем его суть

07:19 16.05.2026 Сб
2 мин
Оккупантам РФ не удастся победить Украину, считают аналитики JPMorgan Chase
aimg Филипп Бойко
Украине предрекают "финский сценарий" окончания войны: в чем его суть Фото: защитники Украины (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Планам Кремля не суждено было сбыться и Путин не сможет захватить всю Украину. Но Киев потеряет часть своей территории, как это произошло с Финляндией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет JPMorgan Chase.

Читайте также: Гаага станет местом работы спецтрибунала для России, - Сибига

Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase считают, что наиболее вероятным результатом российско-украинской войны становится "финский сценарий", по которому Киев потеряет часть территорий. Однако Украина сохранит свой суверенитет, армию и курс на интеграцию с Западом.

В докладе "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" говорится, что исход войны будет решен за столом переговоров, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик, а линия фронта не движется уже более двух лет.

В рамках компромисса с Россией, как считают в JPMorgan, Украина может быть вынуждена согласиться на нейтралитет, ограничение численности и возможностей армии. Москва сможет представить результат как собственную победу, не добившись при этом полной капитуляции Украины.

Киеву придется пройти путь, похожий на тот, что прошла Финляндия: после войны с СССР она потеряла около 10% территории, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом, избегая прямой конфронтации с соседом. Для Киева это будет означать постепенную интеграцию в Евросоюз и, возможно, в НАТО, хотя поначалу и без полноценной защиты по статье 5 устава альянса.

Интересно, что еще год назад аналитики JPMorgan считали для Украины базовым вариантом "грузинский сценарий". То есть Киев возвращается в орбиту Москвы. Но теперь банк существенно пересмотрел прогноз из-за усиления Киева со стороны ЕС.

Теперь вероятность "финского сценария" оценивается в 50%, "грузинского" - в 30%, сценария "Израиль" - в 10%, а моделей "Южная Корея" и "Беларусь" - по 5%.

Какая сейчас ситуация вокруг переговоров

Сейчас переговорный процесс на паузе. Однако глава ОП Кирилл Буданов уверен, что мирный процесс между Украиной и Россией в конце концов приведет к завершению войны.

Институт изучения войны считает, что пока нет никаких признаков того, что РФ намерена завершить агрессию. Слова Путина о мире - пустые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мирные переговоры
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата