Гаага станет местом работы спецтрибунала для России, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила официальное подтверждение размещения Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины в Гааге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По словам Сибиги, нидерландская сторона официально подтвердила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет базироваться именно в Гааге.
Это решение закрепляет дальнейшее институциональное оформление будущего органа международного правосудия.
Министр подчеркнул, что таким образом процесс создания трибунала переходит из плоскости обсуждений в практическую фазу.
"Сегодня мы получили четкое подтверждение, что местом размещения трибунала будет Гаага. И нидерландская сторона нам это подтвердила. Это также свидетельствует о том, что создание трибунала — это уже не абстрактная идея, а конкретный механизм, и неизбежно виновные будут привлечены к ответственности за преступление агрессии", - отметил Сибига.
Международная поддержка инициативы
Как отметил глава МИД Украины в эфире телемарафона, утверждение в Кишиневе соглашения о создании руководящего комитета стало важным шагом в формировании правовой базы будущего трибунала.
По его словам, к инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента.
Расширение участия стран
Андрей Сибига подчеркнул, что география стран-участниц продолжает расширяться. Украина ожидает дальнейшего присоединения новых партнеров к процессу формирования международного механизма привлечения к ответственности за преступление агрессии.
