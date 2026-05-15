Гаага станет местом работы спецтрибунала для России, - Сибига

22:55 15.05.2026 Пт
2 мин
К инициативе спецтрибунала против агрессии РФ против Украины уже присоединились 37 стран с трех континентов
aimg Анастасия Никончук
Гаага станет местом работы спецтрибунала для России, - Сибига Фото: Андрей Сибига (GettyImages)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила официальное подтверждение размещения Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Читайте также: ЕС может присоединиться к спецтрибуналу против России, - Сибига

Гаага определена местом работы трибунала

По словам Сибиги, нидерландская сторона официально подтвердила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет базироваться именно в Гааге.

Это решение закрепляет дальнейшее институциональное оформление будущего органа международного правосудия.

Министр подчеркнул, что таким образом процесс создания трибунала переходит из плоскости обсуждений в практическую фазу.

"Сегодня мы получили четкое подтверждение, что местом размещения трибунала будет Гаага. И нидерландская сторона нам это подтвердила. Это также свидетельствует о том, что создание трибунала — это уже не абстрактная идея, а конкретный механизм, и неизбежно виновные будут привлечены к ответственности за преступление агрессии", - отметил Сибига.

Международная поддержка инициативы

Как отметил глава МИД Украины в эфире телемарафона, утверждение в Кишиневе соглашения о создании руководящего комитета стало важным шагом в формировании правовой базы будущего трибунала.

По его словам, к инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента.

Расширение участия стран

Андрей Сибига подчеркнул, что география стран-участниц продолжает расширяться. Украина ожидает дальнейшего присоединения новых партнеров к процессу формирования международного механизма привлечения к ответственности за преступление агрессии.

Напоминаем, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день войны с Россией обходится Украине примерно в 450 млн долларов. По его словам, 2026 год может стать ключевым для возможного достижения мира, однако без участия США реализация этого процесса невозможна.

Отметим, что Сибига заявил, что ключевым условием Киева для возможного мирного соглашения с Россией является отказ от любых территориальных уступок по текущей линии фронта. По его словам, Украина не рассматривает вариант передачи или обмена своих территорий в рамках потенциальных договоренностей.

