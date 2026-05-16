Україні передрікають "фінський сценарій" закінчення війни: в чому його суть

Планам Кремля не судилось збутись і Путін не зможе захопити всю Україну. Але Київ втратить частину своєї території, як це сталось із Фінляндією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт JPMorgan Chase .

Аналітики найбільшого банку США JPMorgan Chase вважають, що найбільш імовірним результатом російсько-української війни стає "фінський сценарій", за яким Київ втратить частину територій. Проте Україна збереже свій суверенітет, армію та курс на інтеграцію із Заходом.

У доповіді "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" йдеться, що результат війни буде вирішено за столом переговорів, оскільки ситуація на полі бою зайшла в глухий кут, а лінія фронту не рухається вже понад два роки.

У рамках компромісу з Росією, як вважають у JPMorgan, Україна може бути змушена погодитися на нейтралітет, обмеження чисельності та можливостей армії. Москва зможе представити результат як власну перемогу, не домігшись при цьому повної капітуляції України.

Києву доведеться пройти шлях, схожий на той, що пройшла Фінляндія: після війни з СРСР вона втратила близько 10% території, але зберегла демократичну систему, ринкову економіку та зв’язки із Заходом, уникаючи прямої конфронтації з сусідом. Для Києва це означатиме поступову інтеграцію в Євросоюз і, можливо, в НАТО, хоча спочатку й без повноцінного захисту за статтею 5 статуту альянсу.

Цікаво, що ще рік тому аналітики JPMorgan вважали для України базовим варіантом "грузинський сценарій". Тобто Київ повертається в орбіту Москви. Але тепер банк істотно переглянув прогноз через посилення Києва з боку ЄС.

Тепер ймовірність "фінського сценарію" оцінюється в 50%, "грузинського" - в 30%, сценарію "Ізраїль" - в 10%, а моделей "Південна Корея" і "Білорусь" - по 5%.