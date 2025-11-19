В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К
В Украине утром среды, 19 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы.
Стоит также заметить, что по данным мониторинговых каналов, во время ночного обстрела россияне применили не все истребители МиГ-31К, которые были снаряжены аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Украинцев предупреждали не пренебрегать сигналом тревоги.
Стоит напомнить, что этой ночью Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. Россияне применили ударные "Шахеды" и ракеты различных типов. Целью врага были западные области страны.
Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Обстрел 19 ноября
Ночью Россия осуществила по Украине комбинированный удар, применив ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие типы ракетного вооружения.
На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.
В то же время российские силы этой ночью интенсивно обстреливали Харьков дронами-камикадзе "Герань-2". В результате атаки пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.
Под комбинированный удар также попали Львов и Тернополь.
По последним данным, в Тернополе вражеская ракета попала в многоэтажный дом: погибли девять человек, еще более 20 получили ранения