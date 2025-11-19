ua en ru
В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Украина, Среда 19 ноября 2025 10:36
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине утром среды, 19 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы.

Стоит также заметить, что по данным мониторинговых каналов, во время ночного обстрела россияне применили не все истребители МиГ-31К, которые были снаряжены аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Украинцев предупреждали не пренебрегать сигналом тревоги.

Стоит напомнить, что этой ночью Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. Россияне применили ударные "Шахеды" и ракеты различных типов. Целью врага были западные области страны.

Подробно о том, что сейчас известно об очередном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Обстрел 19 ноября

Ночью Россия осуществила по Украине комбинированный удар, применив ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие типы ракетного вооружения.

На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

В то же время российские силы этой ночью интенсивно обстреливали Харьков дронами-камикадзе "Герань-2". В результате атаки пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.

Под комбинированный удар также попали Львов и Тернополь.

По последним данным, в Тернополе вражеская ракета попала в многоэтажный дом: погибли девять человек, еще более 20 получили ранения

МіГ-31К Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
