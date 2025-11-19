В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

В Украине утром среды, 19 ноября, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы.

Стоит также заметить, что по данным мониторинговых каналов, во время ночного обстрела россияне применили не все истребители МиГ-31К, которые были снаряжены аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Украинцев предупреждали не пренебрегать сигналом тревоги.

Стоит напомнить, что этой ночью Украина подверглась одному из самых массированных обстрелов. Россияне применили ударные "Шахеды" и ракеты различных типов. Целью врага были западные области страны.

Подробно о том, что сейчас известно об очередном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

