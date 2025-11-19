В Україні оголошено масштабну тривогу через російський МіГ-31К
В Україні вранці середи, 19 листопада, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.
Варто також зауважити, що за даними моніторингових каналів, під час нічного обстрілу росіяни застосували не всі винищувачі МіГ-31К, які були споряджені аеробалістичними ракетами "Кинджал". Українців попереджали не нехтувати сигналом тривоги.
Варто нагадати, що цієї ночі Україна зазнала одного з наймасованіших обстрілів. Росіяни застосували ударні "Шахеди" та ракети різних типів. Ціллю ворога були західні області країни.
Детально про те, що наразі відомо про черговий обстріл росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
Обстріл 19 листопада
Уночі Росія здійснила по Україні комбінований удар, застосувавши ударні безпілотники, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші типи ракетного озброєння.
На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака дальнього радіолокаційного виявлення.
Водночас російські сили цієї ночі інтенсивно обстрілювали Харків дронами-камікадзе "Герань-2". Унаслідок атаки постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.
Під комбінований удар також потрапили Львів та Тернопіль.
За останніми даними, у Тернополі ворожа ракета влучила в багатоповерховий будинок: загинули дев’ятеро людей, ще понад 20 отримали поранення