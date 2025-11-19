В Тернополе из-за удара РФ погибли 9 человек, более 20 - ранены, - Свириденко

В результате комбинированного удара россиян по Тернополю в ночь на 19 ноября погибли 9 человек. Еще более 20 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко провела онлайн-совещание с министром внутренних дел, руководителями Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Заслушала доклады о последствиях российской атаки и дальнейших ликвидационных работ.

"Россия продолжает террор против наших людей и наших городов. На этот раз под атакой оказались западные области страны. По состоянию на сейчас известно о 9 погибших в Тернополе, еще 22 человека - ранены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - сообщила премьер.

По ее словам, спасатели ГСЧС ликвидируют последствия, разбирают завалы. Работают пункты несокрушимости.

Кроме того, развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева, питания. Работают следователи с целью фиксации преступления.

"Правительство держит связь с регионами и предоставит всю необходимую помощь", - добавила Свириденко.

Фото: последствия удара РФ по Тернополю 19 ноября (ГСЧС)